Петришенко обсудил с министром ЕЭК совместный ответ стран ЕАЭС на санкции

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко обсудил с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым совместные действия государств - членов ЕАЭС в ответ на санкционное давление, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили совместные действия государств - членов ЕАЭС, ответные меры, которые мы можем применить в случае санкционного давления на одну из стран союза. Это испытали и Россия, и Беларусь. Поэтому мы выступили с соответствующей инициативой. Сегодня мы проанализировали тот набор инструментария, который мы можем применять. Выделили три группы вопросов: первая - согласованные действия с учетом существующей нормативно-правовой базы ЕАЭС, вторая - политико-экономические формы наших ответных действий (будут готовиться и предлагаться для обсуждения на уровне глав государств), третья - меры, которые мы можем реализовать путем корректировки нашей нормативно-правовой базы", - рассказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что страны ЕАЭС активно проводят линию на интеграционное сотрудничество. "Для нас очень актуальна реализация стратегических направлений развития союза до 2025 года. Сегодня на плановой встрече с профильным министром мы обсудили вопросы создания зон свободной торговли между ЕАЭС и рядом стран, в частности, сейчас в активной фазе переговорный процесс с Египтом. Рассмотрели также ход реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР. Сейчас на повестке дня проект "Евразийский агроэкспресс", то есть поставка продовольствия с рынка ЕАЭС в Китай. Этот проект сейчас реализуется Россией, но есть заинтересованные компании и в нашей стране, которые готовы включиться в этот процесс путем как поставок продовольствия, так и участия в логистической цепочке", - отметил он.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы электромобилестроения и поставок электротранспорта на рынки стран союза, а также поддержки завода БЕЛАЗ в части обнуления ставок пошлин для ввоза двигателей.-0-

Фото Оксаны Манчук