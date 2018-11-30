Петришенко ориентирует фармотрасль на увеличение экспорта лекарств

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение объемов производства и экспорта белорусских лекарств обсуждалось на совещании по вопросам развития отечественной фармацевтической промышленности с участием вице-премьера Игоря Петришенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

На совещании, которое прошло на Борисовском заводе медицинских препаратов, обсуждались основные проблемные вопросы дальнейшего развития отрасли, включающие наращивание производства и экспорта лекарственных препаратов, освоение новой инновационной продукции, а также привлечение прямых иностранных инвестиций.

Игорь Петришенко обратил особое внимание на необходимость поиска резервов интенсивного развития отечественных фармацевтических производств, обязательного участия организаций всех форм собственности в поставках медикаментов на внешние рынки, своевременность расчетов за поставленную на экспорт продукцию, недопущение образования просроченной внешней дебиторской задолженности.

Во время посещения Борисовского завода медицинских препаратов вице-премьер ознакомился с работой предприятия, посетил цех стерильной рассыпки антибиотиков, участок ампульного производства, осмотрел контрольно-аналитические лаборатории предприятия. Игорь Петришенко также посетил предприятие "ФреБор" и несколько социальных объектов Борисова.-0-