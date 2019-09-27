Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК в Ереване

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко представит Беларусь на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 30 сентября в Ереване (Армения), сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
К обсуждению запланировано 17 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Члены Совета ЕЭК встретятся накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 1 октября. Стороны обсудят вопросы, в том числе планируемые к рассмотрению главами государств, а также одобрят повестку заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25 октября в Москве, рассмотрят ход выполнения нормативных актов ЕАЭС.
В числе наиболее важных - вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу.-0-