Петришенко примет участие в заседаниях Экономического совета СНГ, Совета ЕЭК и Евразийского конгресса

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 2 декабря примет участие в заседаниях Экономического совета СНГ и Совета Евразийской экономической комиссии, а также в пленарной сессии второго Евразийского конгресса. Мероприятия состоятся очно в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На заседании Экономического совета СНГ планируется рассмотреть документы о дальнейшем развитии Содружества. В частности, будут приняты нормативы качества жизни, план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года, Концепция сотрудничества по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и план основных мероприятий по ее реализации, Комплекс совместных действий по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельскохозяйственных животных на период до 2026 года.

"Также предполагается принять решения по вопросам о выполнении плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества в области химической промышленности, о реализации Комплекса мер по развитию энергетического машиностроения и Комплекса мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств на период до 2020 года и другим вопросам", - рассказали в пресс-службе.

В повестке дня Совета Евразийской экономической комиссии 18 вопросов о промышленном сотрудничестве, конкуренции, маркировке товаров, техническом регулировании. Члены Совета ЕЭК рассмотрят дорожную карту по расширению взаимодействия в гражданском авиастроении в государствах ЕАЭС на 2021-2025 годы. Предлагаются информационные, организационные и финансовые меры, которые будут способствовать усилению кооперации предприятий для насыщения рынка союза современной авиатехникой.

Кроме того, планируется принять техрегламенты ЕАЭС "О безопасности подвижного состава метрополитена" и "О безопасности высоковольтного оборудования", а также изменения в ранее принятые решения Совета ЕЭК о введении маркировки ряда товаров. Комиссия доложит о предложениях по приоритетным направлениям повышения продовольственной безопасности государств ЕАЭС.

На пленарной сессии "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС" второго Евразийского конгресса состоится диалог по приоритетным направлениям углубления евразийской интеграции и перспективам реализации масштабных интеграционных инфраструктурных проектов для устойчивого поступательного развития национальных экономик.-0-