Пиломатериалы на $8,8 млн проданы в Китай на биржевых торгах

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 тыс. куб.м пиломатериалов хвойных пород с поставкой в контейнерах на условиях CFR (стоимость и фрахт) на общую сумму $8,8 млн реализованы на рынок КНР по итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Специальные торговые сессии стали эффективным инструментом по привлечению китайских компаний на биржевую площадку. Сейчас у нас аккредитованы 45 резидентов КНР. Причем многие из них - крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь для белорусских экспортеров - как государственных, так и частных - это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За 5 месяцев этого года на "китайских спецсессиях" реализована пилопродукция на сумму $8,4 млн, а с учетом последней сессии - $17,2 млн. Для сравнения, за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил $12,8 млн", - рассказал Роман Янив.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря 2020 года при поддержке Министерства лесного хозяйства Беларуси с целью диверсификации экспортных поставок отечественной пилопродукции с традиционного направления - стран Европейского союза - в иные перспективные регионы. Главная особенность специальных торгов заключается в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-