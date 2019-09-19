Пилотные проекты по повышению энергоэффективности реализуют в Беларуси в 248 жилых домах

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотные проекты по повышению энергоэффективности реализуют в 248 жилых домах в Могилевской и Гродненской областях, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук, передает корреспондент БЕЛТА.

Финансирование мероприятий по снижению потребления тепловой энергии будет осуществляться при поддержке Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. "Рассчитываем, что население также примет активное участие в проектах", - сказал Леонид Полещук.

Комплекс работ будет включать замену окон и дверей в подъездах, установку приборов учета, а также дополнительно тепловую модернизацию зданий. По оценке экспертов, в пилотных регионах до половины жителей готовы утеплить свои дома. Расчеты показывают, что проведение энергоэффективных мероприятий позволит снизить теплопотребление в домах с 120-200 кВт ч до 90 кВт ч на кв.м в год.

"Тепловая модернизация при росте тарифов для населения поможет исключить удорожание платы за ЖКУ. Также повысится комфортность проживания в квартирах",- отметил Леонид Полещук.

По его словам, в республике около 28,4 млн кв.м жилья имеют теплопотребление 160-200 кВт ч на кв.м в год. Такие жилые дома построены до 1996 года. На жилищный фонд приходится ежегодное потребление около 37,5% тепловой энергии. На ее производство сжигается почти 3,7 млрд куб.м газа. Население возмещает только 20% затрат на отопление.

Условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий определены указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Такое решение на добровольной основе принимает общее собрание собственников.-0-

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Малообеспеченным гражданам окажут поддержку при утеплении домов Решение о проведении мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали более двух третей собственников.