17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотные проекты по созданию наднациональных корпораций планируется реализовать в ЕАЭС, определены приоритетные направления для сотрудничества, сообщил журналистам член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас находимся на том рубеже, когда начинаем делать реальные проекты, - отметил Александр Субботин. - Думаю, что в течение года что-то "положим на стол", примем и начнем реализовывать".

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