Пять белорусских птицефабрик планируют получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять сертифицированных птицефабрик планируют до конца года получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в интервью газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Алексей Богданова отметил, что производители внедряют под целевые рынки регламенты по разрубу, упаковке и подаче продукции. До конца года пять сертифицированных птицефабрик планируют получить разрешение на поставки субпродуктов, куриных лапок, голов и кончиков крыла - это популярные в Китае продукты.

Представитель Минсельхозпрода назвал главным успехом этого года для мясной отрасли растущие поставки в Китай. "В этом году мы уже экспортировали (мясной продукции. - Прим. БЕЛТА) на $1,1 млн, из месяца в месяц объемы растут. И то, что вошли в элитный клуб поставщиков, - здорово. Однако есть и разочарование - диверсификация. Достаточно сложно идет процесс в мясной промышленности, - сказал Алексей Богданов. - Не скрою, работа по диверсификации требует больших усилий и дополнительных затрат: нужно проходить сертификацию, выполнять строгие требования, перестраивать производства". На страны ЕАЭС приходится 97,2% экспорта мяса.

По его мнению, предприятия должны тщательнее работать над стратегией по выходу на новые рынки, удлинением сроков хранения охлажденного мяса, внедрением передовых технологий в упаковке и обвалке, а также требований халяль для растущих рынков мусульманского мира. "Несмотря на то что удалось согласовать прогнозные балансы по мясу в Россию в 2019 году с ростом на 11%, необходимо понимать: это не обязательство, а индикатор для производителей. Поставки мясной продукции вне стран ЕАЭС сегодня незначительны - менее 3%, а в денежном выражении - $21 млн. Монозависимость от одного рынка вызывает серьезную озабоченность, поскольку отрасль подвержена большим рискам от множества факторов", - подчеркнул начальник главного управления ВЭД.-0-