Пять моделей тракторов МТЗ прошли сертификацию ЕС

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять моделей тракторов МТЗ прошли сертификационные испытания для выхода на рынок Европейского союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Речь идет о тракторах BELARUS-952.7, 923.7, 1025.7, 1220.7 и 1221.7 с двигателями Caterpillar.

"Сертификационные испытания мы успешно прошли в прошлом году. В ближайшее время получим соответствующие документы", - рассказал генеральный конструктор ОАО "МТЗ" Андрей Стасилевич.

В мае на завод должны прибыть 100 двигателей Caterpillar, отвечающих европейским экологическим требования Stage 5. В июне будет собрана первая партия тракторов для поставки на европейский рынок. Серийное производство планируется начать в IV квартале 2021 года.-0-