Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели - Госатомнадзор

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.

Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. "Станция сейчас на завершающем этапе ввода первого энергоблока в эксплуатацию. На каждом этапе проводится масса испытаний, выверяется согласованность систем, работа систем безопасности. Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены. Это необходимо для выполнения регламентных работ. Это рабочий процесс, и данные действия не должны вызывать беспокойства у населения", - подчеркнул Леонид Дедуль.

"Порядка недели будут выполняться необходимые регламентные работы. Затем станция должна будет проинформировать Госатомнадзор о том, что готова к переводу реакторной установки в горячее состояние и генерации", - добавил представитель Госатомнадзора.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-

Леонид Дедуль

Все материалы можно прочитать по ссылке