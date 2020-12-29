29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации - плательщики единого налога могут подать до 1 января уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Проект закона "Об изменении Налогового кодекса" предусматривает исключение с 1 января 2021 года главы 40, регламентирующей порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. "При принятии проекта закона с указанной поправкой организации, являющиеся в 2020 году плательщиками единого налога, вправе с 1 января 2021 года перейти на применение упрощенной системы налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 32, в том числе при одновременном соблюдении определенных требований", - рассказали в МНС.

При этом валовая выручка организации за первые девять месяцев 2020 года и численность ее работников в среднем за этот период не должны превышать Br1 538 843 и 100 человек. А уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения должно быть представлено в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 декабря 2020 года.-0-