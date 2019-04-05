Площадь земель лесного фонда в Беларуси за 7 лет выросла на 1,6%

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь земель лесного фонда в Беларуси выросла на 1,6% за последние 7 лет, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Один из вопросов касался сохранения богатства белорусских лесов, разнообразия флоры и фауны. В Минлесхозе рассказали, что площадь земель лесного фонда за последние 7 лет увеличилась на 1,6% до 9 582 тыс. га. При этом непосредственно покрытые лесом земли превышают 8 260 тыс. га. "Лесистость территории близка к оптимальной и составляет 39,8%. На одного жителя Беларуси приходится около 0,9 га покрытых лесом земель и 189 куб.м древесного запаса. Это один из самых высоких показателей в Европе", - отметили в министерстве.

За 2014-2018 годы создано более 145,6 тыс. га новых лесов (в среднем 29,1 тыс. га в год). В министерстве отметили, что в современных условиях, когда существует вероятность глобальных изменений климата, необходимо повышать устойчивость будущих лесов к биологическим и климатическим факторам и расширять биоразнообразие. В связи с этим посадка лесов осуществляется за счет создания смешанных лесных культур, которые состоят из двух и более древесных пород. В общем объеме искусственного лесовосстановления и лесоразведения создание смешанных лесных культур ежегодно составляет не менее 80% площади.

Одно из обращений касалось состояния лесов в Барановичском районе. В Минлесхозе сообщили, что в 2019 году в лесном фонде Барановичского лесхоза ветровалы и буреломы повредили 43,8 га насаждений с запасом поврежденной древесины 1,1 тыс. куб.м. "Погибших насаждений нет. Уборка захламленности и проведение выборочных санитарных рубок осуществляются планово и в полном объеме. При этом из низкосортной древесины (дрова и отходы деревообработки) лесхоз производит щепу. Только с начала 2019 года лесохозяйственным учреждением было реализовано 5,5 тыс. т щепы", - рассказали в министерстве.

Жительница Барановичей также интересовалась вопросами озеленения населенных пунктов. В Минлесхозе сообщили, что ежегодно в питомниках выращивается не менее 3 млн декоративных растений. Данный посадочный материал используется для поддержания в надлежащем состоянии дендропарков и минидендропарков и реализации заинтересованным в озеленении организациям и населению. Так, за 2018 год для целей озеленения питомники системы Минлесхоза реализовали 537,4 тыс. штук декоративного посадочного материала: почти 13 тыс. закупили организации агропромышленного комплекса, 53,1 тыс. - Минжилкомхоза, 100,1 тыс. - дорожные организации, 371,2 тыс. - другие организации и население.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-