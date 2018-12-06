Победителем конкурса EY "Предприниматель года" в Беларуси стал Владимир Линев

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем конкурса компании EY ("Эрнст энд Янг") "Предприниматель года" в Беларуси стал Владимир Линев, генеральный директор УП "Адани". Он также победил в номинации "Международный бизнес", передает корреспондент БЕЛТА.

Победителем в номинации "Бизнес среды обитания" признан председатель общего собрания акционеров ЗАО "Патио" Андрей Балабин.

В номинации "Стремительный рост" победу одержал управляющий ООО "Триовист" Сергей Вайнилович.

Победителем в номинации "Региональный лидер" стал генеральный директор УПП "Нива" Александр Романович.

Специального приза жюри удостоен Онган Мордениз (ООО "Октонион технолоджи").

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. "Предприниматель года" компании EY - самый престижный международный конкурс для предпринимателей. Он проводится на региональном, национальном и международном уровнях в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане - с 2007 года, в Беларуси - с 2014-го (один раз в два года).-0-