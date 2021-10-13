Победители национального конкурса "Предприниматель года" определены в Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги национального конкурса "Предприниматель года" по результатам деятельности субъектов хозяйствования за 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Постановлением Совета Министров от 11 октября 2021 года №571 определены победители национального конкурса от областей и Минска по пяти номинациям: "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес сфере услуг" и "Эффективный индивидуальный бизнес".

Звания "Ганаровы прадпрымальнiк" в этот раз удостоены три организации и один индивидуальный предприниматель, признанные предпринимателями года в течение двух лет подряд.

"2020 год во всех отношениях был непростым для бизнеса и внес значительные коррективы в намеченные цели и планы. Вместе с тем он стал годом поиска свежих идей, принятия нестандартных решений, внедрения новых процессов и способов коммуникации. Победители конкурса продемонстрировали яркий пример профессионализма, целеустремленности, ответственности и преданности своему делу даже в условиях высокого риска", - подчеркнули в Минэкономики.

По традиции чествование победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим из лучших по версии национального конкурса "Предприниматель года" будут вручены дипломы и памятные призы, а также подарки от верных традиции содействия развитию бизнес-движения и новых партнеров церемонии. Приятным бонусом для победителей с этого года станет право использовать в рекламных целях логотип конкурса.-0-