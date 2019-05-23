23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 2018 года" стали 22 предприятия. Церемония награждения прошла в малом зале Дворца Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проходит двенадцатый год подряд. "Это очень важно - отдавать должное тем, кто по-настоящему работает на экспорт, вносит свой вклад и обеспечивает таким образом устойчивое развитие нашей страны и благополучие граждан", - отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Конкурс традиционно проводится по 22 номинациям, в каждой из которых были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами. В этот раз в финал вышло 151 предприятие.

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