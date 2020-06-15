15 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 2019 года" стали 22 предприятия, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обычно на протяжении многих лет в конце мая мы проводили церемонию чествования и награждения победителей конкурса, подводили итоги и отмечали достижения, которые приносят наши предприятия в экспортном направлении. Мы сожалеем, что в этом году вынуждены перейти в другой формат, хотя сохраняем желание все же провести дружескую встречу с победителями и надеемся, что сможем это сделать в сентябре", - отметил председатель БелТПП. Владимир Улахович подчеркнул, что экспорт для Беларуси - важнейший элемент экономической жизни, особенно с учетом того, что экономический профиль страны - промышленный, а сельское хозяйство носит индустриальный характер.

Конкурс традиционно проводится по 22 номинациям. В каждой из них были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами. В этот раз в финал вышли 163 предприятия, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

По информации руководителя палаты, в среднем в каждой номинации в финал вышли по 7 предприятий, но были и традиционно популярные. В номинации "Предприятия малого и среднего бизнеса" финалистами стали 20 предприятий, среди финалистов "Металлургии" - 24 предприятия, "Молочной продукции" - 16 производителей.

Победителями конкурса в этом году стали ПУП "Завод электроники и бытовой техники Горизонт", государственное лесохозяйственное учреждение "Оршанский лесхоз", ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", иностранное ООО "ВМГ Индустри", ООО "Производственное объединение "Энергокомплект", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ЗАО "Штадлер Минск", иностранное производственное УП "ВИК - здоровье животных", совместное ООО "Конте Спа", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Гродненский мясокомбинат", белорусско-германское совместное предприятие ООО "Санта Бремор", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", совместное ООО "АлюминТехно", ООО "Альянспласт", ОАО "Гомельский химический завод", иностранное ООО "ЭПАМ Системз", республиканское транспортно-экспедиционное УП "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги, учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", ОАО "Буровая компания "Дельта", ООО "Терра Моторс" и совместное ООО "ТрансЭкспедиция".

Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет $8,847 млрд, или 21% общего объема экспорта за прошлый год по стране. География их поставок составила 113 стран.

Основным организатором конкурса выступает БелТПП.-0-