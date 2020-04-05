Почти 13 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировано за январь-март в Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-март 2020 года зарегистрировано 12 942 субъекта хозяйствования, в том числе 2 995 юридических лиц и 9 947 индивидуальных предпринимателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Лидирует в этом плане Минск (зарегистрировано 1 263 юрлица и 2 835 предпринимателей) и Минская область (506 юрлиц и 1 731 предприниматель). По остальным регионам цифры примерно одинаковы: в Брестской области за три месяца появилось 263 юрлица и 1 214 предпринимателей, в Витебской - 220 и 890, Гомельской - 244 и 1 156, Гродненской - 235 и 1 089, Могилевской - 227 и 1 032 соответственно.

Национальным банком, министерствами финансов и юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома в этот период было зарегистрировано 37 юридических лиц.

При этом в отношении 7 499 субъектов хозяйствования в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).

Идеи создания и развития собственного бизнеса появляются и у подростков. На сегодня в Беларуси около 30 индивидуальных предпринимателей, не достигших 18 лет. За 2019 год было зарегистрировано 22 несовершеннолетних ИП, а за все время таких регистраций было почти две сотни. Наиболее популярна у несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей такая деятельность, как розничная торговля путем заказа товаров по почте и через интернет, создание рекламы, а также деятельность в области компьютерного программирования.

В Беларуси с 2011 года действует веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который позволяет гражданам, в том числе ИП, юрлицам, не выходя из дома, осуществлять электронные процедуры, связанные с регистрацией и ликвидацией бизнеса. Одновременно веб-портал является полезным информационным ресурсом, содержащим информацию о законодательстве, регулирующем эту сферу, вопросы и ответы по его применению, об ограничениях для входа в бизнес и др.-0-