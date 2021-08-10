Почти 24 тыс. т щебня реализовано в Россию по итогам экспортных биржевых торгов на БУТБ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 24 тыс. т щебня на общую сумму $291 тыс. реализовано в Россию по итогам экспортных биржевых торгов, прошедших на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Как отметили в БУТБ, эта торговая сессия стала крупнейшей в текущем году как по сумме сделок, так и по объему продукции, выставленной на продажу. При этом покупатели нашлись на все 11 лотов, зарегистрированных в торговой системе.

"Главной особенностью состоявшихся торгов стала даже не сумма сделок, хотя для этой товарной группы она была значительно больше обычного, а беспрецедентно высокий уровень конкуренции среди покупателей. За некоторые лоты боролись по 6-7 российских компаний, что привело к двукратному росту стартовых цен. В результате белорусский производитель получил дополнительную выручку в размере $87 тыс. Рассчитываем, что экономический эффект от применения биржевого механизма окажет стимулирующее воздействие на отечественных продавцов, и в дальнейшем объемы щебня, выставляемые на торги, будут расти. Тем более как показала последняя торговая сессия, спрос на белорусскую продукцию очень высокий", - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

С начала года через Белорусскую универсальную товарную биржу реализовано 67,2 тыс. т щебня на сумму $678 тыс. Для сравнения за весь 2020 год экспорт щебня через БУТБ составил 104,8 тыс. т при сумме сделок $700 тыс., добавили на бирже.-0-