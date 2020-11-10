Почти 30 внешних аудитов провели на БМЗ в этом году

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" прошло 28 внешних аудитов, в том числе 7 аудитов системы менеджмента качества (СМК), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Данная работа позволяет предприятию сохранять позиции на мировом рынке стали, а также находить новых потребителей продукции, подчеркнул пресс-секретарь.

Наиболее значимые из проведенных инспекций - аудиты по подтверждению соответствия, продлению срока действия по требованиям стандартов ISO 9001:2015 (TUV Thuringen/Германия), СТБ ISO 9001:2015 (БелГИСС) и API Q1/ ISO 9001:2015 (Американский институт нефти, США). "Заводом подтверждены все действующие сертификаты соответствия на производство различных видов продукции", - добавил Александр Олесик.

Для расширения рынков сбыта в этом году завод получил сертификат соответствия на производство горячекатаного проката в бухтах по требованиям стандарта Швеции, а также расширил область действия сертификата соответствия на производство горячекатаных бесшовных труб для судостроения из углеродистых и углеродисто-марганцевых марок стали (DNV GL, Германия).

"Что касается предстоящих задач, то в декабре состоится важный для завода ресертификационный аудит по подтверждению соответствия СМК требованиям международного стандарта IATF 16949:2016. Это необходимо для дальнейшего осуществления поставок продукции, используемой для изготовления автокомпонентов. Преимущественно речь идет о метизной продукции и металлопрокате", - рассказал пресс-секретарь. До конца года на БМЗ запланировано еще около десятка внешних аудитов.

В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 57 сертификатами соответствия на производство различных видов продукции, которые позволяют осуществлять поставки продукции в большинство стран ЕС, Израиль, Россию, Украину и США.

Пресс-секретарь проинформировал, что, по оперативным данным, за январь-октябрь БМЗ экспортировал в 51 страну более 1,7 млн т металлопродукции. В топ-5 импортеров белорусской стали по итогам 10 месяцев этого года вошли Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша. В региональном разрезе более 50% от всей экспортированной заводом металлопродукции приходится на европейский рынок.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-