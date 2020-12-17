17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 79% расходов бюджета ФСЗН в 2021 году планируется направить на пенсионное обеспечение, сообщила сегодня управляющий ФСЗН Наталия Павлюченко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно основная часть расходов бюджета фонда - почти 79%, или Br14,8 млрд - направляется на финансирование пенсионного обеспечения", - сообщила Наталия Павлюченко.

Темп роста расходов на пенсионное обеспечение планируется на уровне 109,3%.

Расходы на выплату трудовых пенсий составят Br14,5 млрд, на выплату социальных и других пенсий - Br305 млн.

В проекте бюджета ФСЗН предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий. Также предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год.

Планируется, что в 2021 году рост трудовых пенсий будет выше прогнозируемой инфляции, т.е. трудовые пенсии вырастут на величину до 10%.

На финансирование пособий будет направлено Br3,7 млрд расходов бюджета ФСЗН.

В целом доходы бюджета ФСЗН в 2021 году планируются на уровне Br19,1 млрд с учетом средств из республиканского бюджета (рост на 8,9% к ожидаемому исполнению бюджета ФЗЗН 2020 года), расходы - Br18,8 млрд (рост на 8,4%).-0-