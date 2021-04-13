Почти половина затрат на охрану окружающей среды в Беларуси приходится на сбор и очистку сточных вод

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина текущих затрат организаций Беларуси на охрану окружающей среды приходится на сбор и очистку сточных вод, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Текущие затраты организаций страны на охрану окружающей среды в 2020 году составили Br759,3 млн, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню 2019 года. В структуре затрат наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод (48,1%), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду (28,3%), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата (19,7%).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (48,5%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (27,3%), снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (15,4%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (24,6% от общего объема по стране), Минской области (16,3%) и Минска (14,5%).-0-