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05 ноября 2019, 19:09

Поддержка МВФ содействует выработке эффективных мер макроэкономической политики - Турчин

Во время встречи
Во время встречи

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая и консультативная поддержка Международного валютного фонда является приоритетной для Беларуси, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики в стране. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с представителями МВФ под руководством главы миссии по Беларуси Жака Миньяна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили широкий комплекс вопросов, включая перспективы взаимодействия во время ежегодных консультаций по статье IV соглашения МВФ (их проведение запланировано на первый квартал 2020 года).

Александр Турчин отметил, что в настоящее время в Беларуси обеспечена сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В этой связи техническая и консультативная поддержка фонда является приоритетной для страны, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики.

Участники встречи обменялись видением вопросов функционирования государственных предприятий и перспектив совершенствования их деятельности. Были обсуждены аспекты исполнения бюджета на 2019 год и планирования правительством бюджетной политики на будущий год.

Подводя итоги, стороны позитивно оценили динамику сотрудничества, подчеркнув, что открытый взаимовыгодный диалог и партнерство максимально способствуют достижению целей повышения эффективности национальной экономики Беларуси и ее поэтапного реформирования.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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