Поддержка отстающих регионов будет базироваться на их потенциале - Чеботарь

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отстающие регионы Беларуси получат определенный набор льгот для создания новых прорывных производств. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщает БЕЛТА.

В стране поставлена задача по формированию новой экономики, в основе которой - интеллектуальные продукты и услуги. Это предполагает целевую финансовую поддержку проектов по созданию новых прорывных производств.

"Задача амбициозная. Планы на следующий год и пятилетку составлены, - сказал Юрий Чеботарь. - Ключевое направление - запуск нового инвестиционного цикла: строительство новых предприятий, заводов. Но во главу угла поставлена эффективность".

При этом такие проекты должны реализовываться во всех регионах страны, а не только в Минске и областных центрах. "Мы больше смотрим на то, чтобы развивались отстающие регионы, там, где есть вопросы с занятостью, собственными доходами", - подчеркнул первый замминистра. В каждом таком районе должна появиться как минимум одна новая эффективно работающая компания.

"Планируем представить проект соответствующего документа, который бы дал определенный набор льгот в зависимости от потенциала развития региона", - добавил Юрий Чеботарь. Под таким потенциалом понимаются собственные ресурсы конкретного региона: рабочие кадры, сырье, элементы привлечения туристов.

В начале 2021 года каждый район, нуждающийся в поддержке, получит такой документ с предусмотренными мерами, заключил первый замминистра.-0-