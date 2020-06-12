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Экономика
12 июня 2020, 13:29

Поддержка предприятий в условиях пандемии будет увязана с выполнением ими бизнес-планов - Головченко

Роман Головченко
Роман Головченко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство окажет точечную поддержку предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии, но она будет жестко увязана с обязательствами предприятий по выполнению бизнес-планов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения Минского автомобильного завода, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Это один из тех брендов, которые прославили республику. Вопросы устойчивого функционирования, устойчивого развития МАЗа, конечно, в фокусе руководства страны и правительства", - сказал премьер-министр.

"Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия - что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу, но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению показателей и своих бизнес-планов", - сказал Роман Головченко.

"Если надо предприятие поддержать и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет", - добавил глава правительства.

По его словам, на поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые обоснованно и аргументированно докажут, что из-за сложной ситуации им нужна временная помощь, что они выполнят свои обязательства и вернут эту помощь государству в конечном итоге.

Что касается механизмов такой помощи, то это могут быть разные варианты, о каком-то универсальном инструменте речь не идет.

"Условно говоря, как Президент образно использовал выражение, "вертолетных денег" не будет. То есть мы не закачиваем просто деньги в уставный фонд или еще куда-то. В каждом конкретном случае будем смотреть, что задействовать, - бюджет напрямую, долговые инструменты, заемные, банковские инструменты. Это будет не огульное решение, а точечные меры поддержки", - пояснил Роман Головченко.

Говоря о ситуации на Минском автомобильном заводе, премьер-министр отметил, что предприятие, несмотря на большой кредитный портфель, регулярно его обслуживает и находится в зоне устойчивой платежеспособности, проблем с расчетами по кредитам не возникает. "Поэтому в данном случае, скорее всего, будут использоваться классические инструменты. Может быть, государство возьмет на себя субсидирование процентной ставки, чтобы кредитные средства были достаточно дешевыми для предприятия, оно смогло их взять, решить свои задачи и потом вернуть", - уточнил Роман Головченко.

Глава правительства также отреагировал на критику, когда поддержку со стороны государства называют неправильным шагом. "Покажите мне страну, которая не поддерживает своего производителя? - сказал Роман Головченко. - Почему мы должны уходить от этого принципа? Пусть не настолько всеобъемлюще, но почему мы не должны заботиться о своей собственности? Ведь МАЗ - это не только бренд, не только история. Это актив государства. Любой актив должен тщательно мониториться, ему должна оказываться помощь, поддержка. Поэтому это вполне нормально, что государство уделяет внимание таким серьезным структурам. Тем более что это рабочие места, всего в холдинге - 20 тыс. человек".

Кризис и пандемия оказали существенное влияние на автопроизводителей, продажи грузовых автомобилей сейчас находятся на достаточно низком уровне. Роман Головченко обратил внимание, что российский рынок, который является основным, сейчас восстанавливается, но необходимо принимать быстрые и решительные меры, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с производителями РФ и иностранными производителями на российском рынке.

"учитывая, что мы находимся в едином экономическом пространстве, вроде бы должны быть равные условия доступа на рынок. Но тем не менее определенные меры протекционизма присутствуют по защите российского рынка, созданию преимущественных условий для национальных производителей. Поэтому мы должны понимать, как в этих условиях мы выстраиваем свою политику, что надо делать, чтобы не просто удерживать долю рынка, но и постараться ее наращивать",- резюмировал премьер-министр.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Головченко господдержка предприятие
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