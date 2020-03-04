Подготовлен проект новой редакции указа по рынку Форекс

4 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Подготовлен проект новой редакции указа "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке". Об этом сообщил журналистам начальник главного управления регулирования небанковских операций Национального банка Дмитрий Набздоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект указа подготовлен, направлен государственным органам. В случае их поддержки документ будет внесен в этом году на рассмотрение главе государства", - сказал Дмитрий Набздоров.

По его словам, в новой редакции указа планируется закрепить обязательные записи телефонных разговоров сотрудников форекс-компаний с клиентами. "При рассмотрении споров компания будет предоставлять запись телефонных разговоров, сообщений с клиентом - для объективности. Если такой информации не будет, то фактически будем считать: все, что говорит клиент, - это правда", - рассказал представитель Нацбанка.

Он добавил что, это мировая практика, аналогичные требования действуют в Евросоюзе (директива MIFID 2).-0-