Подходы к проведению в Беларуси турвыставок могут изменить

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут измениться подходы к проведению туристических выставок, сообщил журналистам директор Национального агентства по туризму Валерий Паращенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Валерия Паращенко, существует несколько мнений по этому вопросу. Некоторые эксперты считают, что в республике не нужно организовывать два подобных масштабных мероприятия в год. Такая практика, кроме Беларуси, применяется только в России.
"Возможно, в следующем году соберем экспертное сообщество, всех представителей турбизнеса, чтобы принять взвешенное решение - нужно ли проводить ежегодно две выставки, если да, то в каком формате", - отметил он.
В том числе будет обсуждаться предложение по организации туристического форума как более эффективной площадки для диалога.
Валерий Паращенко добавил, что в этом году 26-я международная туристская выставка "Турбизнес-2019", которая проходила с 25 по 27 сентября в Минске, уже несколько изменила формат. Сделан акцент на развитии внутреннего туризма, знакомстве гостей с туристическими возможностями регионов.
Традиционно в Беларуси туристические выставки проходят осенью и весной. Это международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых" и международная туристская выставка "Турбизнес".-0-