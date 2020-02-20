Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 20 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:15 Выпуск свеклоуборочных комбайнов и пресс-подборщиков наладят на "Гомсельмаше" Регионы
16:08 ООО "БелЭмса" с конца марта планирует выпускать подгузники для взрослых Регионы
15:59 В Беларуси хотят пересмотреть систему поддержки развития территорий Общество
15:54 Чистая прибыль промышленного комплекса Витебской области за 2019 год выросла в два раза Регионы
15:53 Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сфере безопасности Политика
15:50 На семинаре под Гродно решали, что делать с растущей популяцией зубров Регионы
15:40 Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве Общество
15:39 "Санта Бремор" вместе с 6 минскими заведениями организовала Seafood Масленицу с сетами из морепродуктов Общество
15:38 Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве Экономика
15:23 Поклонники Энрике Иглесиаса пытаются через суд вернуть деньги за отмененный концерт Происшествия
14:56 Румас поблагодарил РФ за эвакуацию из Китая 10 белорусских граждан Общество
14:55 Предприятие в Гомельской области завышало данные о киносеансах и вытянуло из бюджета более Br45 тыс. Регионы
14:53 Посол Чехии: в качестве презента близким и друзьям всегда беру белорусские продукты Регионы
14:46 В минских загсах сегодня заключат брак 122 пары Регионы
14:13 В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов В мире
14:13 Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА Спорт
14:12 Около 40 человек получили помощь в кризисном центре в Гомеле в 2019 году Регионы
14:08 Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет Экономика
14:08 Американец пропылесосил машину и обогатился Калейдоскоп
14:03 Беларусь и Египет активизируют взаимодействие в сфере высшего и послевузовского образования Общество
13:39 "Белавиа" может открыть лоукост-направления из областных центров с 2021 года Общество
13:35 Новый компьютерный томограф установили в Гомельском областном онкодиспансере Регионы
13:32 Фермерские хозяйства могут стать одной из точек роста экономики Минской области - Турчин Регионы
13:29 Доллар на торгах 20 февраля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:27 Нацаэропорт Минск и WizzAir по основным позициям договорились, решение о дате полетов за авиакомпанией - Минтранс Общество
13:16 Умер Ларри Теслер, создатель функций "копировать" и "вставить" В мире
13:05 Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Египет с 2015 года вырос в три раза Экономика
13:01 Предприятия "Белгоспищепрома" готовы расширять применение механизма биржевых торгов Экономика
12:48 Wi-Fi-роутер и 500 ГБ на максимальной скорости - новая услуга "Интернет для дома Макс" Общество
12:47 В сельхозпереписи приняли участие 2 млн белорусов - Белстат Общество
Все новости
Все новости
Экономика
20 февраля 2020, 14:08

Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет подписали контракт на создание совместного производства беспилотников. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели переговоры с египетскими партнерами и договорились о хорошем контракте - примерно около миллиона долларов - на поставку и создание здесь производства беспилотников, обучение специалистов", - рассказал Владимир Гусаков.

Модели, которые планируется производить в Египте, представлены на выставке "Беларусь - Египет: партнерство, обращенное в будущее", которая проходит в новой административной столице. В их числе несколько моделей беспилотника "Бусел", комплексы "Мишень", "Ястреб" и "Буревестник МБ".

По словам Владимира Гусакова, Египту интересны также белорусские разработки в области искусственного интеллекта, электротранспорта, биотехнологий. "То есть мы приходим сюда надолго", - заявил руководитель Национальной академии наук.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь беспилотники Египет
Новости рубрики Экономика
Фото © Tomas Seikalis Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве
Фото из архива Доллар на торгах 20 февраля подорожал, евро и российский рубль подешевели
Фото из архива Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Египет с 2015 года вырос в три раза
Фото из архива Предприятия "Белгоспищепрома" готовы расширять применение механизма биржевых торгов
Фото из архива Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Саудовской Аравии из-за птичьего гриппа
Риелторы и интернет-ресурсы планируют обмениваться информацией для борьбы с серыми маклерами
Главное
Умный город будущего - Президент Египта показал Лукашенко новую административную столицу
Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет
Белстат озвучил первые данные переписи: нас более 9,4 млн
Любовь к яркости жизни: в галерее "АртХаос" открылась выставка художницы Татьяны Черных
Топ-новости
Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве
Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено
Были четыре Аллы Пугачевых, десятки 120-летних - Белстат исключил ошибки в переписи
Международный турнир по самбо на призы Президента проходит в Минске
Wi-Fi-роутер и 500 ГБ на максимальной скорости - новая услуга "Интернет для дома Макс"
Госатомнадзор начал проверку готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива
Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве
Беларусь и Египет активизируют взаимодействие в сфере высшего и послевузовского образования
Система оповещения проверяется в Беларуси, абоненты двух мобильных операторов получат СМС
Посол Чехии: в качестве презента близким и друзьям всегда беру белорусские продукты
Подборку стикеров ко Дню родного языка подготовил МИД
"Белавиа" может открыть лоукост-направления из областных центров с 2021 года
Риелторы и интернет-ресурсы планируют обмениваться информацией для борьбы с серыми маклерами
Министры обороны Беларуси и Сербии обсудили перспективы сотрудничества
"Белавиа" приобретает три самолета Embraer нового поколения
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.