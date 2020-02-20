Подписан контракт на $1 млн. Какие беспилотники будут производить Беларусь и Египет

20 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет подписали контракт на создание совместного производства беспилотников. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели переговоры с египетскими партнерами и договорились о хорошем контракте - примерно около миллиона долларов - на поставку и создание здесь производства беспилотников, обучение специалистов", - рассказал Владимир Гусаков.

Модели, которые планируется производить в Египте, представлены на выставке "Беларусь - Египет: партнерство, обращенное в будущее", которая проходит в новой административной столице. В их числе несколько моделей беспилотника "Бусел", комплексы "Мишень", "Ястреб" и "Буревестник МБ".

По словам Владимира Гусакова, Египту интересны также белорусские разработки в области искусственного интеллекта, электротранспорта, биотехнологий. "То есть мы приходим сюда надолго", - заявил руководитель Национальной академии наук.-0-