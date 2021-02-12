Подписание соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ перенесли из-за внутригосударственных процедур

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ состоится после 15 февраля, это связано с завершением внутригосударственных процедур, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок.

"В настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между Беларусью и Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов. В связи с этим встреча будет перенесена", - сказала Анна Куриленок.

Кроме того, она обратила внимание, что в настоящее время не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

Ранее Министерство транспорта России анонсировало подписание соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах 15 февраля.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.-0-