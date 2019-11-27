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27 ноября 2019, 09:00

Покупатели "Евроопт" смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона

Планируется, что "Евроопт" сможет предложить новый способ оплаты покупателям уже в январе
Планируется, что "Евроопт" сможет предложить новый способ оплаты покупателям уже в январе

"Евроопт" стал первой торговой сетью в Беларуси, приступившей к использованию технологии по оплате покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду. Речь идет о новейшей разработке SmartPay белорусской группы компаний "БИСМАРТ". Тестовая операция была проведена 26 ноября на кассе минского гипермаркета на улице Монтажников, 2.

Тестовая операция была проведена сегодня на кассе минского гипермаркета по улице Монтажников, 2.
Тестовая операция была проведена сегодня на кассе минского гипермаркета по улице Монтажников, 2.

Планируется, что в январе 2020 года (после завершения периода опытно-промышленной эксплуатации) "Евроопт" сможет предложить новый способ оплаты покупателям. На первом этапе воспользоваться им смогут клиенты ОАО "Статусбанк", а в дальнейшем и клиенты других банков.

SMART PAY: КОМФОРТНО, БЫСТРО, БЕЗОПАСНО!

Покупатель сможет с помощью смартфона, где установлено специальное мобильное приложение, осуществлять оплату покупок в кассах магазинов "Евроопт", используя денежные средства со своих банковских счетов.

- Технология отличается высокой степенью безопасности при проведении финансовых транзакций, а также надежностью, высокой скоростью обслуживания клиентов, удобством и возможностью встраивания функции оплаты за товар непосредственно в мобильные приложения программы лояльности торговой сети либо банков. В основу безопасной работы положена инновационная технология разбиения транзакции на отдельные, не связанные между собой логические части, каждая из которых сама по себе ничего не значит, поэтому даже получив доступ к данным мобильного телефона, злоумышленник не сможет нанести ущерб пользователю, -подчеркнул директор компании "БИСМАРТ" Роман Сущинский.

Директор компании "БИСМАРТ" Роман Сущинский: "Технология отличается высокой степенью безопасности, а также надежностью и высокой скоростью обслуживания клиентов"
Директор компании "БИСМАРТ" Роман Сущинский: "Технология отличается высокой степенью безопасности, а также надежностью и высокой скоростью обслуживания клиентов"

Таким образом, любому покупателю "Евроопт" в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности – достаточно будет взять с собой в магазин личный смартфон любого производителя, в том числе недорогие модели, без NFC модуля.

Любому покупателю "Евроопт" в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности – достаточно будет взять с собой в магазин обычный смартфон!
Любому покупателю "Евроопт" в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности – достаточно будет взять с собой в магазин обычный смартфон!

ВМЕСТО КОШЕЛЬКА – СМАРТФОН!

Процесс оплаты покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду состоит из нескольких простых действий.

Сначала покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом, и кассир активирует новый способ оплаты.

Затем покупатель открывает специальное приложение на своем смартфоне, на которое приходит уникальный QR-код. Клиенту остается только приложить свой телефон к сканеру и подтвердить оплату.

Процесс оплаты покупок по QR-коду прост и понятен: прикладываешь телефон к сканеру, подтверждаешь действие и получаешь электронный чек в своем приложении!
Процесс оплаты покупок по QR-коду прост и понятен: прикладываешь телефон к сканеру, подтверждаешь действие и получаешь электронный чек в своем приложении!

Покупки оплачены! А в приложение покупателя приходит электронный чек, который всегда будет под рукой.

Важно, что никаких комиссий или скрытых платежей для покупателя нет.

ПЕРВЫМИ ОЦЕНЯТ КЛИЕНТЫ СТАТУСБАНКА

После завершения периода опытно-промышленной эксплуатации пользоваться новым способом оплаты смогут клиенты Статусбанка, у которых на смартфоне есть приложение Мобильный банк. Это бесплатное приложение банка, которое можно установить на любом телефоне с операционной системой Android или iOS.

- Развитие платежных сервисов является одним из важнейших фокусов для Статусбанка. Повышение удобства, безопасности и скорости проведения платежей - одна из стратегических инициатив. Новый сервис QR-платежей призван повысить для клиента удобство использования банковских продуктов, в том числе совершать платежи без использования карты или наличных средств. Также это позволит увеличить долю безналичных платежей, развитие которых сегодня является одним из приоритетов для рынка Беларуси. Мы рады быть в числе первых по внедрению данной платежной технологии, планируем и в дальнейшем активно расширять функциональность мобильного приложения, которое уже оценили многие клиенты Статусбанка, - подчеркнул директор по стратегическому развитию ОАО "СтатусБанк" Дмитрий Каштанов.

Директор по стратегическому развитию ОАО "СтатусБанк" Дмитрий Каштанов: "Новый сервис QR-платежей призван повысить для клиента удобство использования банковских продуктов"
Директор по стратегическому развитию ОАО "СтатусБанк" Дмитрий Каштанов: "Новый сервис QR-платежей призван повысить для клиента удобство использования банковских продуктов"

На следующем этапе торговая сеть "Евроопт" готова использовать карты и других банков для оплаты покупок.

ПОКУПАТЕЛЯМ – УДОБНО, ЭКОНОМИКЕ – ВЫГОДНО!

Платежи с использованием QR-кода получили большую популярность в мире (в частности, в Китае они практически вытеснили наличные деньги и так привычные нам банковские карты) и начинают развиваться в Беларуси.

При всей схожести преимущество предложенной технологии в большей прозрачности системы для клиента – покупателю не нужно совершать дополнительных действий, заводя электронный кошелек, перечисляя туда деньги и выводя их обратно.

Технология позволяет напрямую обратиться в банк, в котором обслуживается клиент, за необходимой для оплаты суммой. При этом покупатель все так же свободно продолжает пользоваться своим счетом без необходимости замораживать деньги в каких-то новых системах.

– С наращиванием доли смарт-платежей, то есть платежей телефоном по QR-коду, ритейлеры будут иметь возможность снизить стоимость услуги эквайринга. Сегодня значимая часть стоимости этой услуги перечисляется в пользу международных платежных систем, таким образом происходит отток валюты из страны. Сокращая свои расходы, торговля будет иметь возможность и снижения цен для покупателей. С другой стороны, можно говорить и о снижении зависимости Беларуси от международных платежных систем в проведении платежей на локальном рынке. И, безусловно, это еще один шаг навстречу покупателям, для которых совершать покупки станет еще удобнее и приятнее! – прокомментировал значимое событие генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков.

Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Безусловно, это еще один шаг навстречу покупателям, для которых совершать покупки станет еще удобнее и приятнее!"
Генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Безусловно, это еще один шаг навстречу покупателям, для которых совершать покупки станет еще удобнее и приятнее!"

Справочная информация:

ООО "Евроторг" – крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинг входят около 1 000 торговых объектов "Евроопт", "Хит!" и "Магия", из них 150 магазинов в сельской местности. В холдинге работает почти 40 тысяч человек. "Евроторг" является одним из крупнейших налогоплательщиков.

ЗАО "БИСМАРТ" - основано в 1997 году. Среди крупнейших проектов, разработанных компанией: ЕРИП (система "Расчет"), сервис оплаты iPay, сервис продажи билетов TicketPro, сервис оплаты школьных обедов "Школьное питание", платежные терминалы самообслуживания для АЗС, технология автоматизированных парковок, а также банковские программные комплексы и мобильные банки.

ОАО "СтатусБанк" - основано в 2002 году. Отделения банка расположены во всех областных городах и многих районных центрах Беларуси. ОАО "СтатусБанк" обслуживает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оперативно реагируя на изменения на банковском рынке и постоянно совершенствуя и расширяя спектр предлагаемых продуктов и услуг.

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