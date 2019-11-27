Покупатели "Евроопт" смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона

"Евроопт" стал первой торговой сетью в Беларуси, приступившей к использованию технологии по оплате покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду. Речь идет о новейшей разработке SmartPay белорусской группы компаний "БИСМАРТ". Тестовая операция была проведена 26 ноября на кассе минского гипермаркета на улице Монтажников, 2.
Планируется, что в январе 2020 года (после завершения периода опытно-промышленной эксплуатации) "Евроопт" сможет предложить новый способ оплаты покупателям. На первом этапе воспользоваться им смогут клиенты ОАО "Статусбанк", а в дальнейшем и клиенты других банков.
SMART PAY: КОМФОРТНО, БЫСТРО, БЕЗОПАСНО!
Покупатель сможет с помощью смартфона, где установлено специальное мобильное приложение, осуществлять оплату покупок в кассах магазинов "Евроопт", используя денежные средства со своих банковских счетов.
- Технология отличается высокой степенью безопасности при проведении финансовых транзакций, а также надежностью, высокой скоростью обслуживания клиентов, удобством и возможностью встраивания функции оплаты за товар непосредственно в мобильные приложения программы лояльности торговой сети либо банков. В основу безопасной работы положена инновационная технология разбиения транзакции на отдельные, не связанные между собой логические части, каждая из которых сама по себе ничего не значит, поэтому даже получив доступ к данным мобильного телефона, злоумышленник не сможет нанести ущерб пользователю, -подчеркнул директор компании "БИСМАРТ" Роман Сущинский.
Таким образом, любому покупателю "Евроопт" в перспективе не нужны будут карточки банка или систем лояльности – достаточно будет взять с собой в магазин личный смартфон любого производителя, в том числе недорогие модели, без NFC модуля.
ВМЕСТО КОШЕЛЬКА – СМАРТФОН!
Процесс оплаты покупок с помощью мобильного телефона по QR-коду состоит из нескольких простых действий.
Сначала покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом, и кассир активирует новый способ оплаты.
Затем покупатель открывает специальное приложение на своем смартфоне, на которое приходит уникальный QR-код. Клиенту остается только приложить свой телефон к сканеру и подтвердить оплату.
Покупки оплачены! А в приложение покупателя приходит электронный чек, который всегда будет под рукой.
Важно, что никаких комиссий или скрытых платежей для покупателя нет.
ПЕРВЫМИ ОЦЕНЯТ КЛИЕНТЫ СТАТУСБАНКА
После завершения периода опытно-промышленной эксплуатации пользоваться новым способом оплаты смогут клиенты Статусбанка, у которых на смартфоне есть приложение Мобильный банк. Это бесплатное приложение банка, которое можно установить на любом телефоне с операционной системой Android или iOS.
- Развитие платежных сервисов является одним из важнейших фокусов для Статусбанка. Повышение удобства, безопасности и скорости проведения платежей - одна из стратегических инициатив. Новый сервис QR-платежей призван повысить для клиента удобство использования банковских продуктов, в том числе совершать платежи без использования карты или наличных средств. Также это позволит увеличить долю безналичных платежей, развитие которых сегодня является одним из приоритетов для рынка Беларуси. Мы рады быть в числе первых по внедрению данной платежной технологии, планируем и в дальнейшем активно расширять функциональность мобильного приложения, которое уже оценили многие клиенты Статусбанка, - подчеркнул директор по стратегическому развитию ОАО "СтатусБанк" Дмитрий Каштанов.
На следующем этапе торговая сеть "Евроопт" готова использовать карты и других банков для оплаты покупок.
ПОКУПАТЕЛЯМ – УДОБНО, ЭКОНОМИКЕ – ВЫГОДНО!
Платежи с использованием QR-кода получили большую популярность в мире (в частности, в Китае они практически вытеснили наличные деньги и так привычные нам банковские карты) и начинают развиваться в Беларуси.
При всей схожести преимущество предложенной технологии в большей прозрачности системы для клиента – покупателю не нужно совершать дополнительных действий, заводя электронный кошелек, перечисляя туда деньги и выводя их обратно.
Технология позволяет напрямую обратиться в банк, в котором обслуживается клиент, за необходимой для оплаты суммой. При этом покупатель все так же свободно продолжает пользоваться своим счетом без необходимости замораживать деньги в каких-то новых системах.
– С наращиванием доли смарт-платежей, то есть платежей телефоном по QR-коду, ритейлеры будут иметь возможность снизить стоимость услуги эквайринга. Сегодня значимая часть стоимости этой услуги перечисляется в пользу международных платежных систем, таким образом происходит отток валюты из страны. Сокращая свои расходы, торговля будет иметь возможность и снижения цен для покупателей. С другой стороны, можно говорить и о снижении зависимости Беларуси от международных платежных систем в проведении платежей на локальном рынке. И, безусловно, это еще один шаг навстречу покупателям, для которых совершать покупки станет еще удобнее и приятнее! – прокомментировал значимое событие генеральный директор торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков.
Справочная информация:
ООО "Евроторг" – крупнейший оператор розничной торговли в Беларуси. Компания основана в 1993 году. Сегодня в холдинг входят около 1 000 торговых объектов "Евроопт", "Хит!" и "Магия", из них 150 магазинов в сельской местности. В холдинге работает почти 40 тысяч человек. "Евроторг" является одним из крупнейших налогоплательщиков.
ЗАО "БИСМАРТ" - основано в 1997 году. Среди крупнейших проектов, разработанных компанией: ЕРИП (система "Расчет"), сервис оплаты iPay, сервис продажи билетов TicketPro, сервис оплаты школьных обедов "Школьное питание", платежные терминалы самообслуживания для АЗС, технология автоматизированных парковок, а также банковские программные комплексы и мобильные банки.
ОАО "СтатусБанк" - основано в 2002 году. Отделения банка расположены во всех областных городах и многих районных центрах Беларуси. ОАО "СтатусБанк" обслуживает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оперативно реагируя на изменения на банковском рынке и постоянно совершенствуя и расширяя спектр предлагаемых продуктов и услуг.