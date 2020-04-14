14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты через Национальный аэропорт Минск сократились на 76%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

"Из-за распространения COVID-19 после 15 марта авиакомпании стали массово отменять запланированные авиарейсы. До этой даты аэропорт обслуживал 100% запланированных рейсов, далее падение стало стремительным и составило 76% отмененных рейсов от заявленных в расписании полетов", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в сутки аэропорт обслуживает 15-16 пассажирских рейсов (прилет и вылет) и три грузовых. "Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в среднем в сутки аэропорт обслуживал 120-125 рейсов. Всего же за I квартал 2020 года авиапредприятие обслужило около 939 тыс. пассажиров (больше на 0,2%) и 5864 авиарейса (меньше на 4,5%)", - добавили в пресс-службе.

Национальный аэропорт Минск продолжает обслуживать оставшиеся в расписании рейсы, а также чартерные и эвакуационные спецрейсы с гражданами Беларуси и других государств, помогая их возвращению домой. Аэропорт принимает и отправляет грузовые рейсы, в том числе обслуживает воздушные суда с медицинской гуманитарной помощью. По итогам I квартала текущего года в аэропорту Минск было принято и обработано более 4792 т авиационных грузов, что на 32,6% превышает показатели за аналогичный период 2019 года.

Резкий спад пассажирского трафика и количества обслуженных рейсов значительно сказался на экономических показателях авиапредприятия. Учитывая ситуацию с загруженностью, было решено перевести аэропорт на режим работы с минимально необходимым количеством работников. В период с 1 по 30 апреля в подразделениях объявлен простой не менее чем на 10 дней в соответствии с графиками сменности. Оплата труда будет производиться согласно ст.71 ТК.-0