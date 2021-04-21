Политика государства ориентирована на создание условий для предпринимательской инициативы - Ярошевич

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство на протяжении нескольких лет последовательно создает условия для активизации предпринимательской инициативы и заинтересовано, чтобы вклад МСП в развитие экономики страны динамично прирастал. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на третьем республиканском деловом форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Развитие предпринимательства в Беларуси является одним из приоритетов экономики, способствует формированию конкуренции на внутреннем рынке, созданию высокопроизводительных рабочих мест, повышению благосостояния населения, реализации социально значимых проектов. Вклад МСП в развитие экономики - это решение таких актуальных задач, как насыщение рынка потребительскими товарами, развитие сферы услуг, выход на новые рынки, увеличение поступлений в бюджет", - сказал Дмитрий Ярошевич.

По его словам, сегодня МСП - органичная и растущая часть экономики страны.

"Преодолена тенденция к сокращению численности субъектов малого и среднего предпринимательства: их количество на 1 марта 2021 года составило почти 376 тыс. Наметившиеся положительные тенденции подтверждают оперативные данные по внешнеэкономической деятельности. Физические объемы экспорта за январь - февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились: по несырьевым товарам (без учета нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений) на 6,7%, по услугам - на 6,8%", - отметил он.

Говоря о поддержке бизнеса государством, заместитель министра подчеркнул, что политика нашего государства ориентирована на создание условий для проявления предпринимательской инициативы и раскрытия потенциала, которым обладают малые и средние предприятия Беларуси.-0-