19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польскому бизнесу в Беларуси интересны деревообработка, логистика и производство продуктов питания. Об этом сообщил сегодня журналистам менеджер по развитию бизнеса представительства Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) в Минске Сергей Семенов на семинаре "Особенности и возможности для бизнеса в Беларуси" в Национальном центре маркетинга МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной интерес - это деревообработка, логистика и работа в области производства продуктов питания, т.е. размещение польских компаний в Беларуси, чтобы работать на рынке ЕАЭС и в том числе белорусской рынке", - сказал Сергей Семенов.

В частности, к проектам в сфере логистики проявляет интерес порт Гданьска. "Они активно рассматривают белорусскую площадку для сотрудничества в рамках Шелкового пути, межгосударственных проектов. Заинтересованность большая и у польских перевозчиков, крупных игроков", - добавил менеджер представительства PAIH.

Отвечая на вопрос об оценке условий ведения бизнеса для польских компаний, он отметил, что в любой стране есть определенные сложности, однако в контактах с Беларусью есть динамика, что позволяет надеяться на увеличение товарооборота и взаимных инвестиций.

У Польского агентства инвестиций и торговли открыто 76 представительств по всему миру. Главная задача - помощь компаниям в выходе на мировые рынки. Около 80% обращений в белорусское представительство PAIH касаются вопросов торговли (поиск партнеров, вхождение в торговые сети и т.д.).-0-