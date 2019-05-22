Полуфинал евразийского конкурса цифровых проектов пройдет в Беларуси 6 июня

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский полуфинал международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" пройдет 6 июня в Минске во время мероприятий Белорусской агропромышленной недели - 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В отборочный тур конкурса от Беларуси прошло 18 инновационных проектов (семь из них в конкурсном разделе "Промышленность", шесть - в разделе "Сельское хозяйство", пять - в разделе "Торговля"). В полуфинале примут участие 10 проектов, получивших наивысшие оценки жюри в отборочном туре. Три проекта станут победителями полуфинала и выйдут в финал конкурса.

Международный конкурс инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" проводится под эгидой ЕЭК. Основными целями конкурса в 2018 году были поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой ЕАЭС. "В 2019 году с помощью конкурса планируется выявить компании и проекты в государствах - членах Евразийского экономического союза, способные внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Промышленность, сельское хозяйство и торговля - три отрасли, по которым в этом году принимаются заявки на участие в международном конкурсе инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" в странах союза".

Полуфиналы конкурса пройдут во всех пяти странах ЕАЭС. По три победителя в каждом полуфинале (всего 15 инновационных проектов) отправятся на финал конкурса, который состоится в сентябре в Бишкеке на форуме "Евразийская неделя - 2019". Жюри под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян выберет трех победителей конкурса, еще двум проектам будет присуждена победа в категории "Симпатии ЕЭК".

"Победители смогут предложить проекты для возможной реализации не только в своей стране, но и для включения в евразийские цифровые экосистемы при реализации цифровой повестки ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-