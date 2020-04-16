16 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Помощь китайских компаний Беларуси для борьбы с COVID-19 превысила $1,6 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

"Беларусь в период эпидемии в Китае COVID-19 оказала большую моральную и материальную поддержку нашей стране, - отметил глава дипмиссии. - Искренняя помощь, оказанная Беларусью в момент тяжелой борьбы Китая с эпидемией, навсегда останется в памяти нашего народа. Во время борьбы с COVID-19 в Беларуси китайский народ переживает вместе с белорусским народом это трудное время".

Многие китайские компании, постоянно работающие в Беларуси, активно участвуют в мероприятиях безвозмездного предоставления медицинских изделий белорусской стороне. "По состоянию на 15 апреля, общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около $1,64 млн", - подчеркнул Цуй Цимин.

China Merchants Group обеспечивает логистическое сопровождение этих гуманитарных грузов, включая оформление необходимых процедур, хранение и отправку из Пекина в Беларусь.

"Хотелось бы назвать хотя бы некоторые из оказывающих помощь китайских компаний, - обратил внимание посол. - В частности, это Чайна Мерчантс Групп; благотворительный фонд Чжэцзян Джили Холдинг Групп и Ли Шуфу; Китайская национальная машиностроительная корпорация SINOMACH; Китайская корпорация инжиниринга САМС; Bel Huawei Technologies Co., Ltd.; 25-ая Компания китайской корпорации по железнодорожному строительству; CITIC Construction; ZOOMLION; Пекин Юни-Констракшн Груп; Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации; Китайская корпорация металлургии и строительства MCC15; Китайская национальная электротехническая инжиниринговая компания; ОАО "ВЕЙЧАЙ ХОЛДИНГ"; дочерняя компания головной компании по международному технико-экономическому сотрудничеству провинции Ганьсу КНР в Беларуси (OOO "СИГИКОП-Бел"); ZTE Corporation; Китайская железнодорожная строительная корпорация №9".

Первая партия груза из Китая, как ожидается, прибудет в Минск 17 апреля. "Это будет спецрейс из Пекина в Минск, организованный белорусским посольством в Китае", - рассказал Цуй Цимин.

В составе груза - тесты на определение коронавируса, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры, медицинские защитные костюмы, защитные очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки и другое.

Кроме этого, данный груз будет включать также помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и Шишоу.-0-