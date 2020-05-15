Помпео: США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное в пятницу Госдепартаментом США письменное заявление госсекретаря Майкла Помпео.

"На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок", - сказал глава американской дипломатии. Он напомнил, что таким образом Соединенные Штаты "выполняют взятые на себя в феврале обязательства".

Также госсекретарь США заявил о готовности помогать американским компаниям, заинтересованным в выходе на энергетический рынок Беларуси. -0-

Беларусь начинает поставки нефти из США Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.

Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Беларуси прибудет в Клайпеду в начале июня "Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (штат Техас. - Прим. БЕЛТА). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду - в начале июня", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.