Порядок планирования и калькулирования затрат на оказание услуг аэропортов определен в Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок планирования и калькулирования расходов (затрат) на оказание услуг аэропортов и аэронавигационных услуг. Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 14 мая 2020 года №17 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждается инструкция, которая определяет порядок планирования и калькулирования экономически обоснованных расходов (затрат) на оказание услуг аэропортов, включенных в перечень таких услуг, тарифы на которые регулирует МАРТ, и аэронавигационных услуг, тарифы на которые утверждены соответствующим постановлением Совмина и также корректируются МАРТ. Это необходимо для регулирования тарифов, говорится в документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-