Порядок согласования предпроектной документации при строительстве энергоисточников уточнен в Беларуси

10 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок установления и пересмотра норм расхода топливно-энергетических ресурсов, организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов) и порядок согласования предпроектной документации для строительства источников тепловой и электрической энергии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 февраля 2020 года №65, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Как отметили в ведомстве, проведенный анализ законодательства показал необходимость изменения некоторых норм в части рассмотрения Департаментом по энергоэффективности и его региональными управлениями предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации. Ранее в департаменте необходимо было получать заключения госэкспертизы для источников тепловой энергии производительностью более 10 Гкал/ч, а также при выдаче решений о согласовании документации (более 5 Гкал/ч). В региональных же управлениях - от 5 до 10 Гкал/ч и от 500 кВт до 5 Гкал/ч соответственно. Сейчас организации смогут получать заключения там, где было получено решение о согласовании документации для строительства.

Постановлением также скорректировано согласование технико-экономического обоснования строительства энергоисточников. Теперь необходимость согласования обоснования инвестиций исключается.

Помимо этого, исключается дублирование работ при проведении энергетических обследований организаций. Как пояснили в департаменте, в связи с этим будет обеспечен единый подход к оценке деятельности организаций и реализация новых управленческих решений и механизмов в сфере энергосбережения.

"Для эффективного и полноценного решения задач энергосбережения, определения реального потенциала по экономии топливно-энергетических ресурсов требуется комплексный подход и обеспечение единого критерия при разработке, согласовании планов мероприятий по энергосбережению и установлении норм расхода ТЭР", - отметили в ведомстве. Постановлением предусмотрена норма по изменению уполномоченного органа (с учетом территориальной доступности) в зависимости от значения величины годового потребления организациями топливно-энергетических ресурсов. По мнению Госстандарта, эта норма обеспечит реализацию принципов системности и иерархичности управления в сфере энергосбережения, эффективного и рационального использования ТЭР.-0-