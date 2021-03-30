Последние мартовские торги "Брестоблимущества" оказались результативными

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Организованные 30 марта комитетом "Брестоблимущество" торги по продаже неиспользуемого государственного имущества оказались результативными, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета Дмитрий Булыга.

Торги прошли на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. На продажу было выставлено три лота, все - со снижением цены на 80%. В итоге успешной оказалась третья попытка вовлечь в хозоборот комплекс зданий и сооружений яслей-сада в деревне Большие Круговичи Ганцевичского района. За Br42,3 тыс. его приобрел единственный участник торгов - глава местного фермерского хозяйства.

Двухэтажное кирпичное здание с подвальным этажом площадью 1059,9 кв.м было построено в 1983 году. Земельный участок площадью 0,9 га предоставляется в аренду на 30 лет. Новый собственник может использовать его на свое усмотрение - для размещения промышленного производства, общественного питания, торговли, услуг, под жилые помещения, ведения личного подсобного хозяйства.

Всего за январь-март на организованных "Брестоблимуществом" торгах продано 20 объектов недвижимости на Br605 тыс. (за первый квартал 2020 года - 13 объектов). Традиционно самыми востребованными оказались строения, цена на которые была снижена на 80% (8 объектов) и за одну базовую величину (7). Три объекта ушли с молотка за полную стоимость, еще два - за половину цены.

В графике торгов на апрель уже значатся 32 лота. Первый аукцион состоится 2 апреля, на котором потенциальным покупателям будет предложено здание бани ОАО "ТБЗ Ляховичский" в поселке Октябрьский Барановичского района. Объект выставляется со снижением цены на 80% за Br2,7 тыс.-0-