Посол Беларуси рассказал руководству японских компаний о преимуществах "Великого камня"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин во время посещения префектуры Сага встретился с руководителем торгово-промышленной палаты города Касима, председателем ведущей региональной промышленной компании Mori Iron Works Коичи Мори. Об этом посол рассказал корреспонденту БЕЛТА.

На встрече были представлены инвестиционные и коммерческие предложения белорусских предприятий, заинтересованных в совместных проектах по выпуску автокомпонентов и запасных частей к технике.

В частности, японский бизнесмен ознакомился с предложениями Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЭЗ "Могилев". Белорусский дипломат представил преимущества размещения бизнеса на территории Беларуси как члена Евразийского экономического союза.

Посол ознакомился также с деятельностью компании Kyushu Torishima - крупного производителя насосного оборудования. На встрече было отмечено, что в Беларуси благоприятные условия для запуска проектов с участием иностранного бизнеса, и предложено рассмотреть возможность соответствующих переговоров с аналогичными белорусскими предприятиями.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии