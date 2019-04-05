Поставки белорусской говядины в Россию будут продолжены - Минсельхозпрод

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки белорусской говядины в Россию будут продолжены, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии. "Этот запрет касается не только Беларуси, но и всех стран, которые не имеют соответствующего статуса. Ничего страшного в этом нет. На территории Беларуси никогда не было зафиксировано случаев губкообразной энцефалопатии. Но у МЭБ есть правила, согласно которым этот факт нужно подтвердить определенными методами. У нас в Беларуси используют гистохимический метод, а МЭБ требует применять иммунологический метод. Мы по этому пути уже давно идем, есть соответствующая госпрограмма. Нам необходимо оснастить областные ветеринарные лаборатории новым оборудованием, купить реактивы для этих исследований. Часть областных лабораторий уже полностью укомплектована, часть завершает комплектацию. В этом году приступим к мониторингу по этой болезни в Беларуси, будем брать пробы из костного мозга животных", - сказал Алексей Богданов.

Из всего белорусского экспорта говядины в Россию около 70% поставлялось на кости, остальное - обваленное мясо. "Новые правила ввоза, которые применила Россия, касаются только мяса на кости, остальное мясо можно поставлять. Для Беларуси это даже выгоднее, потому что мы сами будем обрабатывать мясо до конечного продукта и экспортировать его в охлажденном или замороженном виде. Будем создавать рабочие места, увеличивать объем обваленного мяса и поставлять его по более высокой стоимости в Россию. Потребность в говядине по-прежнему есть, поменяется только структура поставки. Возможно, на первоначальном этапе будут небольшие затруднения, так как предприятиям нужно переориентироваться и работать по-новому, но особой проблемы в этом нет", - заявил начальник главного управления ВЭД.-0-