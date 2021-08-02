Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" поставили в I полугодии на внутренний рынок рапсового масла в 19,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

"Переработка рапса - актуальное для Беларуси направление. Это продовольственная безопасность страны и работа в сегменте импортозамещения, - отметил председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен. - За последний год спрос на рапсовое масло вырос в 19,5 раза. Если за январь - июнь 2020 года предприятиями концерна было поставлено на внутренний рынок около 78,8 т, то уже в первом полугодии 2021 года - 1 533,8 т".

Как отметили в пресс-службе, Витебский маслоэкстракционный завод выпускает растительные масла для пищевых и технических целей по прогрессивному методу переработки "форпрессование - экстракция", а также шрот (белковое сырье для производства комбикормов). Выход рапсового масла - до 43%. Производственная мощность предприятия - до 130 тыс. т маслосемян в год.

"В планах завода - увеличить переработку на 100 т семян рапса в сутки за счет замены тостера в маслоэкстракционном цехе и выйти на 500 т. Также будет обновлено оборудование в подготовительно-прессовом отделении. Это позитивно скажется на качестве продукции и даст возможность наладить полный цикл производства рапсового масла - от переработки до прилавка", - рассказали в концерне.

До конца 2025 года Витебский МЭЗ планирует наладить розлив рапсового масла на своей производственной площадке. Уже разработан детальный план модернизации, в результате которой будет налажена работа собственной линии рафинирования, а в продаже появится витебское рапсовое масло.

Как сообщалось ранее, концерн "Белгоспищепром" запустил социальный проект "Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!". Цель проекта - познакомить белорусов с высококачественным здоровым продуктом отечественных предприятий. Билборды, напоминающие о пользе рапсового масла белорусских брендов, появились в Минске, далее они появятся по всей стране. Следующим этапом станет запуск анимационного видеоролика и аудиоролика на ведущих теле- и радиостанциях республики. Кроме того, до конца лета в учреждениях здравоохранения будут доступны информационные бюллетени о полезных свойствах рапсового масла для обеспечения максимального информирования населения.-0-