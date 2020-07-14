Поступления бюджетного пакета документов на 2021 год в парламенте ожидают осенью

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидается, что бюджетный пакет документов на 2021 год поступит в парламент осенью. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил вице-спикер Валерий Мицкевич, сообщает БЕЛТА.

Совет обсудил примерный график подготовки вопросов для рассмотрения на очередной сессии Палаты представителей седьмого созыва. "График будет наполняться законопроектами, которые поступят в Палату представителей как в соответствии с ежегодным планом подготовки законопроектов, так и внепланово, в связи с порученческими нормами. Депутатам седьмого созыва впервые предстоит работа над бюджетным пакетом документов на 2021 год, внесение которого ожидается осенью", - проинформировал Валерий Мицкевич.

По его словам, из 35 законопроектов, включенных в примерный график, четырем предстоит первое чтение, 28 - второе (включая два проекта кодексов), еще три - это ратификации международных договоров. Заместитель председателя Палаты представителей отметил, что около 20 законопроектов комиссии планируют подготовить к рассмотрению в межсессионный период. То есть большинство документов к началу открытия сессии должно быть готово. "Особое внимание хочется обратить на более деятельное и инициативное участие депутатов в доработке законопроектов. В них не только должна быть отражена позиция разработчиков, но и учтены реальные потребности и законные интересы избирателей. Хорошо, если это будет еще и законодательная инициатива самих депутатов", - добавил вице-спикер.

Он напомнил: наиболее значимым результатом весенней сессии стало принятие в первом чтении новых редакций проектов КоАП и ПИКоАП, разработанных по поручению Президента. "Постоянной комиссии по законодательству, всем депутатам в достаточно сжатые сроки предстоит очень серьезная работа по их подготовке ко второму чтению для рассмотрения на осенней сессии. Результатом должно стать принятие документов, которые будут простыми и понятными для восприятия гражданами, субъектами хозяйствования, а также должностными лицами, участвующими в административном процессе", - подчеркнул Валерий Мицкевич.

Во втором чтении на осенней сессии планируется рассмотреть законопроекты, которые направлены на противодействие преступной деятельности, урегулирование вопросов защиты персональных данных, совершенствование уголовного производства. В графике также поправки в законы о рекламе, о государственном регулировании торговли и общественного питания, по вопросам жилищных отношений.

В центре внимания парламентариев находится совершенствование законодательного обеспечения социальной сферы. Ко второму чтению вносятся изменения в закон "О здравоохранении", совершенствуется пенсионное законодательство. Готовятся правовые решения, направленные на более активное вовлечение инвалидов во все сферы жизнедеятельности, их интеграцию в общество, повышение личной независимости и самостоятельности. Важными Валерий Мицкевич назвал законопроекты по вопросам гражданства, хозяйственных обществ, научной, научно-технической и инновационной деятельности, сельского хозяйства, охраны и использования недр, таможенного регулирования и др.-0-