Потери Беларуси от недопрокачки нефти по "Дружбе" предлагается учесть в тарифах на транзит

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери Беларуси от недопрокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" из-за ситуации с грязной нефтью предлагается учесть в тарифах на транзит, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, это также обсуждается в рамках тарифа на следующий год", - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли вариант с повышением тарифа для компенсации белорусской стороне недопрокачки из-за ситуации с грязной нефтью.

Председатель "Белнефтехима" напомнил, что вопросом тарифной политики касательно транспортировки нефти российская и белорусская стороны занимаются ежегодно. "У нас есть процедура. Мы свои аргументы приводим, потом слышим аргументы другой стороны, в конечном итоге обсуждение завершается в наших антимонопольных органах, так традиционно у нас получается в последние годы. ФАС и МАРТ собираются и находят баланс. Цифра окончательная всегда появляется в феврале", - добавил Андрей Рыбаков.

Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году планировалось провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов.-0-