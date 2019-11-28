Потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра к 2025 году оцениваются в $5,8 млрд - "Белнефтехим"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусских НПЗ ("Нафтана" и Мозырского НПЗ) от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год составят $320 млн, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд при мировой цене нефти $60 за баррель. Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков в интервью изданию "Вестник "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается в около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой. С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд", - рассказал Андрей Бунаков.

Для белорусских НПЗ последствиями налогового маневра стали ежегодное повышение цены нефти (при мировой котировке $60 за один баррель нефть ежегодно будет расти в цене на $17,7 за одну тонну) и выход на мировую цену нефти с 2024 года, как следствие - существенное ухудшение их экономики, требующее принятия компенсационных мер.

По словам Андрея Бунакова, в условиях снижения таможенной субсидии стратегия работы белорусских НПЗ требует уточнения с учетом общемировых тенденций развития континентальных заводов.

Налоговый маневр начался в нефтяной отрасли России в 2015 году. До 2018 года проходил его первый этап, в 2019-м начался завершающий, который продлится до 2025 года.-0-