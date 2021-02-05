Поток грузовых авто через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС в 2020 году вырос на 9,5%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поток грузовых автомобилей через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС в 2020 году вырос на 9,5%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году работа велась в непростых условиях пандемии и закрытия границ. Из-за коронавируса значительно снизилось перемещение через границу легковых автомобилей и граждан, в то же время грузы шли без остановки. Через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовало более 2,3 млн грузовых транспортных средств, то есть около 6,5 тыс. грузовиков ежесуточно. Рост относительно 2019 года составил 9,5%", - рассказал Владимир Орловский.

Объем товаров, перевезенных автомобильным транспортом через границу, вырос на 6,5% и составил более 29 млн т. "А если учесть железнодорожный транспорт, то перемещено свыше 100 млн т", - добавил председатель ГТК.-0-