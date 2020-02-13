13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребление природного газа в Беларуси снизилось в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем потребления населением и реальным сектором экономики газа в 2019 году снизился. По природному газу - 99% к 2018 году, по сжиженному углеводородному газу - 87%. Это связано с погодными условиями, а также более эффективным, рациональным использованием газа в промышленном производстве и в быту", - сказал Виктор Каранкевич.

Большое внимание уделяется развитию и модернизации электрических, тепловых и газовых сетей. За 2019 год построено и реконструировано около 1,8 тыс. км электрических сетей. Введено в эксплуатацию 1,4 тыс. км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 25 тыс. квартир, на потребление природного газа со сжиженного переведено свыше 8,5 тыс. абонентов.

Завершены работы по реконструкции объектов на Гродненской ТЭЦ-2 и Могилевской ТЭЦ-1, введена в эксплуатацию подстанция 330 кВ "Металлургическая" и реконструирована подстанция "Минск-Северная". Продолжаются работы по модернизации Минской ТЭЦ-3, реконструкции подстанции 330 кВ "Могилев", на завершающей стадии находится реконструкция подстанции 750 кВ "Белорусская".

Наряду с модернизацией основных фондов и внедрением новых современных технологий в отрасли проводится системная работа по снижению издержек. Экономический эффект за 2019 год оценивается примерно в Br144 млн. "Это также стало одним из источников роста заработной платы в энергосистеме и газовой отрасли. В целом темп роста зарплаты за 2019 год составляет 108,4%", - добавил министр.

В 2020 году планируется дальнейшая модернизация и развитие генерирующих источников, электрических и тепловых сетей, диверсификация видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, увеличение использования в топливном балансе страны местных и возобновляемых источников энергии. На особом контроле будет оставаться повышение качества оказания услуг по энерго- и газоснабжению населения.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Жанна Зенькевич, за 2019 год организации торфяной промышленности добыли более 2,5 млн т торфа (104% от плана), произвели свыше 1 млн т торфяных топливных брикетов и сушенки. Объем поставок торфяных брикетов и сушенки на внутренний рынок составил 880,3 тыс. т. Экспортировано 120 тыс. т торфяных топливных брикетов.-0-