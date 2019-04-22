Повышенное содержание хлорорганики в нефти опасно для оборудования НПЗ - ученый

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенное содержание хлорорганических соединений в нефти опасно для оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией прикладной механики Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси Святослав Красневский.

"Поступление нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений опасно для технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов. На оборудование в этой ситуации может повлиять несколько факторов. Во-первых, из-за превышения нормы содержания хлорорганики могут образовываться отложения. Естественно, при этом забивается проходное сечение трубок и уменьшается производительность аппарата. Во-вторых, может образовываться соляная кислота, и тогда изнутри идет коррозия, разъедая стенку аппарата. В результате могут образовываться сквозные отверстия и происходить утечка продукта. А так как продукт - это горючее вещество, нестабильный бензин, то утечка очень опасна", - сказал Святослав Красневский.

Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Так, 20 апреля на установке ЛК6У №2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций. Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту. Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна "Белнефтехим", Физико-технического института НАН, Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела Гомельского областного управления Госпромнадзора и Мозырского НПЗ установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок. "Мы изучаем фрагменты трубок теплообменника, полученных с Мозырского НПЗ, устанавливаем степень повреждения и повлиявшие на него процессы. Результаты будут известны позже", - отметил ученый.

Как сообщалось, в течение последних дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Как отмечают в концерне "Белнефтехим", таких прецедентов ранее не было. Система магистральных нефтепроводов "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-