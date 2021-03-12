Повышенный рост цен в феврале связан с подорожанием импортируемых товаров - МАРТ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенный рост цен в феврале обусловлен сохранением неблагоприятного влияния подорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В феврале 2021 года отмечается ускорение инфляционных процессов: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7% (в январе - 7,7%), на социально значимые товары - 7,2% (в январе было 5,9%). Из импортируемых товаров наибольший рост цен в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты. Продолжился рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги", - рассказали в МАРТ.

За месяц импортируемая рыба и рыбопродукты подорожали на 1,6%, растительное масло - на 5,8% (практически не производится в стране), лекарственные средства - на 5,1%, плодоовощная продукция - на 7,1%, медицинские услуги - на 2,5%.

Для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которым с 24 по 28 февраля установлен запрет повышения цен, с марта определен предел их повышения не более 0,2% в месяц.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в феврале составил 8,5%.

В феврале (помимо повышения цен на лекарства и тарифов на медицинские услуги) выросла стоимость услуг дошкольных учреждений на 10,2%, а также цен на автомобильное топливо на 1,1%.

Планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 8,6%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в феврале составила 1,9%.-0-