Правила интернет-торговли в странах ЕАЭС намерены изменить

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия сформулировала подходы к определению порядка интернет-торговли на территории всего Евразийского экономического союза. Об этом рассказала сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что в апреле 2020 года Евразийский межправсовет дал поручение ЕЭК подготовить изменения в право союза в части обеспечения самостоятельного регулирования внешней электронной торговли. Комиссия проработала этот вопрос и с учетом предложений на заседании 9 октября доложила межправсовету о результатах. "В частности, комиссия определила следующие подходы: выделение товаров, приобретенных в рамках трансграничной электронной торговли, в отдельную категорию; введение института оператора электронной торговли; введение декларации электронной торговли; обеспечение возможности реализации физическим лицам товаров трансграничной электронной торговли с использованием таможенных складов; введение уведомительного порядка в части соблюдения требований техрегламентов союза; возможность подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров в рамках трансграничной электронной торговли", - перечислила Ия Малкина.

"Мы исходим из того, что регулирование должно, с одной стороны, сохранить существующий формат внешней электронной торговли, а с другой - предоставить больший спектр возможностей бизнесу и непосредственным потребителям", - отметила она. По словам Ии Малкиной, межправсовет одобрил предложения ЕЭК. "Комиссия приступила к разработке соответствующих проектов актов. Параллельно правительства государств союза рассматривают возможность применения таких подходов в формате пилотного проекта, чтобы обеспечить бесшовный переход к применению новых правил", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-