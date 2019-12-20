Правительствам стран ЕАЭС поручено активизировать работу по единому рынку услуг

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет сегодня на заседании в Санкт-Петербурге поручил правительствам стран Евразийского экономического союза активизировать работу по обеспечению функционирования единого рынка услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Единый рынок услуг в ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года. Сегодня он функционирует в 53 секторах, при этом происходит его расширение за счет реализации планов либерализации", - отметили в ЕЭК.

Члены Высшего Евразийского экономического совета рассмотрели доклад ЕЭК о результатах мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных планами либерализации, и контроля за их исполнением. "По итогам доклада Высший Евразийский экономический совет дал распоряжение правительствам стран союза и ЕЭК активизировать работу по реализации планов либерализации, исходя из необходимости обеспечить в кратчайшие сроки начало функционирования единого рынка услуг без барьеров, - проинформировали в пресс-службе. - Кроме того, правительства должны принять меры по исполнению актов органов ЕАЭС и положений Договора о ЕАЭС в части единого рынка услуг".-0-